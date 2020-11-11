Новый карантин из-за роста количества больных COVID-19 в Украине был нужен, поскольку свободные места для госпитализации больных коронавирусом могут закончится уже к середине декабря.

Такое мнение озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров. Нехватка больничный коек один из реальных сценариев развития пандемии в Украине, если не вводить новые ограничения.

По мнению премьера, задача власти не в том, чтобы остановить походы людей в рестораны, а в снижении потоков людей в транспорте, в том числе в метро, и в ограничении социальных контактов. Именно по этой причине был введен карантин выходного дня.

А если не предпринимать никаких действий, даже коридоры медучреждений будут переполнены больными.

«Потому что, если ничего не делать, уже 10-15 декабря медицинская система не сможет принять ни одного человека… При сегодняшней ситуации, если ничего не делать, мест не будет даже в коридорах», – подчеркнул Шмыгаль.

Как мы уже рассказывали ранее, карантин выходного дня в Украине, решение о введении которого было принято на сегодняшнем заседании Кабмина, могут продлить и после 30 ноября. На данный момент действие карантина выходного дня запланировано на 3 недели.

Также мы рассказывали, что делать, если у человека есть подозрение на COVID-19, но нет декларации с семейным врачом.