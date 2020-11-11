В Днепр в результате ДТП на Слобожанском проспекте с участием пяти автомобилей погиб один человек, еще двое пострадали.

Подробности трагедии, которая произошла в ночь на 11 ноября, сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.

Легковой автомобиль «Infiniti» под управлением гражданина 1998 года рождения, двигаясь по проспекту, пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль «Honda». От удара «Honda» продолжила неуправляемое движение по проезжей части и врезалась в автомобили, которые стояли на запрещающий сигнал светофора: «Audi» и две «Mazda».



Пассажир легковушки «Honda» от полученных травм погибла на месте. Водитель этого же автомобиля госпитализирован. Также в больницу забрали пассажира автомобиля «Infiniti».

«Днепр оперативный» пишет, что водитель «Honda» был пьян.

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