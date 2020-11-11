В Украине за сутки зафиксировано 10 611 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 350 детей и 493 медработника.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус инфо».

Также за последние сутки:

госпитализированы — 1453 человека;

умерли — 191;

выздоровели — 6802 человека;

За все время пандемии в Украине:

заболело — 489 808 человек;

выздоровели — 221 459 человек;

летальных случаев — 8947;

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.

Врач говорит, что ситуация с COVID-19 ухудшается — в Украине с каждым днем растет суточная заболеваемость. Кроме того, в худшую сторону изменилось течение болезни.

В случае пониженного уровня кислорода в крови, который показывает пульсоксиметр, надо лечь на живот, чтобы улучшить кровоснабжение.