Украина в перечне стран, которым предложат специальную цену на вакцину от COVID-19. На ее закупки в бюджете-2021 предусмотрен 1 млрд гривен.

Об этом в интервью «Українському радіо» заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, в мире создали механизм COVAX — сформирован финансовый фонд, который выкупает большое количество вакцин, чтобы обеспечить вакциной не менее 20% населения 180 стран мира.

«Украина тоже в этом механизме и попала в список 92 стран, которым будет предложена специальная цена на закупку вакцины», — добавил он.

Ляшко говорит, Украина получит не менее 8 млн доз, если в отношении страны COVAX сработает один раз, 16 млн доз, если будет двукратное введение механизма.

«Мы просчитали, если будет предложена та цена, которая была предварительно озвучена, — это составляет 1 млрд гривен, что предусмотрено в бюджете на 2021… Мы делаем все возможное, чтобы вакцина была бесплатной для граждан Украины», — подчеркнул Ляшко.

Как сообщалось ранее, вакцина против COVID-19, которую разработала немецкая компания BioNTech совместно с американской фирмой Pfizer, доказала свою эффективность в предотвращении инфекции на 90%. Однако поставлять в продажу препарат в ближайшее время не будут. Доступность вакцины будет ограничена из-за специальных условий хранения – требования к температурному режиму -70 по Цельсию.

В России 3 из 42 медиков, которых вакцинировали вакциной от COVID-19 «Спутник V», заболели.