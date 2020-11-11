Война на Донбассе — реальная, поскольку участие в ней принимают войска РФ и военная техника страны-агрессора. По этой причине называть ее гражданской — неверно.

Такое мнение озвучил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Журналист уточнил мнение первого президента Украины касательно терминологии, поскольку на официальном государственном уровне о войне не говорят.

Политик считает, что «война не отрицается», но этот момент не акцентируется «и не называется часто войной».

«Мы ищем названия – гибридная война, гражданская война, какие сепаратистские организации и т. д. А на самом деле на Донбассе идет реальная точечная война», – подчеркнул Кравчук.

По его словам, ситуация на востоке Украины не похожа на Первую или Вторую мировые войны.

«Ее просто надо назвать войной. Все должно называться категориями, которые соответствуют реальному содержанию ситуации. Так как на Донбассе российские войска и оружие, значит, это не гражданская война», – резюмировал глава делегации в ТКГ.

Как мы уже рассказывали ранее, Россия против введения миротворцев на Донбассе, по сценарию Нагорного Карабаха.

Тем временем, глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что у него нет претензий к России и к ОРДЛО, несмотря на то, что накануне на Донбассе погибли украинские бойцы.