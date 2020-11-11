Под зданием Кабинета министров прошла акция «Обглоданные кости для медиков и пациентов: Кабмин, хватит срезать бюджет на медицину».

Как сообщает «Обозреватель», участники акции протеста требовали не урезать финансирование для тяжелобольных в государственном бюджете, и выделить на медицину 109,7 млрд грн.

Митингующие просили не кидать в них обглоданные кости и символично принесли их с собой.

Среди организаторов был глава правления общественной организации «Пациенты Украины» Дмитрий Шерембей. По его словам, деньги, которые закладывают в государственный бюджет на следующий год – это мизер.

Одновременно с этим, 11 ноября по всей Украине представители ресторанного бизнеса, работники баров и кафе проводят масштабный протест против карантина выходного дня и локдауна.

Как сообщал ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко, Украина может попросить Всемирную организацию здравоохранения направить в страну медиков.

