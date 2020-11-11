Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер, объявил, что в регионе намерены вручную пересчитать голоса и провести аудит президентской гонки 2020 года.
Подробности передает CNN.
«Поскольку разница весьма невелика, потребуется полный пересчет вручную в каждом округе. Это поможет укрепить доверие», — заявил Раффенспергер.
По словам госсекретаря, это будет одновременно аудит, пересчет и повторная проверка.
Отметим, что в ходе голосования на выборах президента США в Джорджии было заполнено более 4,9 миллиона бюллетеней.
Согласно предварительным данным, пересчет голосов успеют провести до государственной сертификации результатов, которая состоится 20 ноября.
На данный момент Джо Байден опережает в Джорджии президента Дональда Трампа всего на 14 тысяч голосов.
Как мы уже рассказывали ранее, предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа и Национальный комитет Республиканской партии подали судебный иск на результаты выборов в округе Марикопа, штат Аризона. Они утверждают, что там при подсчете голосов якобы были нарушения.
А также, Трамп в очередной раз заявил, что одержит победу на выборах. Согласно его утверждениям, его команда уже добилась существенного прогресса.