Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом. Глава государства сейчас находится на самоизоляции в Феофании и выполняет свои обязанности дистанционно.

Об этом глава государства рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Зеленского, на данный момент состояние его самочувствия удовлетворительное.

«Третий день я на самоизоляции. Но я не самоизолировался от работы и работаю дистанционно. Органы власти, считаю, работают в нормальном режиме. У меня в эти дни проходят совещания, важные телефонные разговоры», — ответил Зеленский.

Напомним, COVID-19 у Зеленского подтвердили 9 ноября. После диагностирования COVID-19 президент пошел на самоизоляцию. В тот же день стало известно о заражении коронавирусом главы ОП Андрея Ермака.

Тем временем, коронавирусная инфекция COVID-19 атаковала почти все страны в мире, однако, еще есть места куда вирус не добрался.

А также, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.