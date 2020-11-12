В Верховной Раде с начала пандемии COVID-19 заболели уже 75 депутатов, то есть каждый шестой.

Об этом сообщает ZN.UA.

При этом активных больных сейчас 14 человек.

В аппарате Рады COVID-19 заболели 77 сотрудников, из них активно болеют сейчас 31 человек.

Что касается информации о болезни пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель, то по ее словам, она здорова.

Напомним, на днях COVID-19 диагностировали президенту Владимиру Зеленскому, главе Офиса президента Андрею Ермаку, спикеру Верховной Дмитрию Разумкову, министру финансов Сергею Марченко, министру обороны Андрею Тарану.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, у которых ранее диагностировали COVID-19, находятся в больнице Феофания.