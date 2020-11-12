Заполненность больниц пациентами с COVID-19 резко сократилась. По состоянию на 12 ноября, Минздрав ввел в действие свыше 6 тысяч кроватей, сократив процент заполненности до 54,7%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Всего в стране уже введены 51 628 коек.

Худшая ситуация с кроватями наблюдается в Полтавской (71,8%) и Закарпатской (70,5%) областях. В Киеве заполнены 56,9% кроватей. В 6 областях свободны более половины введенных коек — Херсонской (23,6%), Тернопольской (31,8%), Одесской (40,4%), Кировоградской (42,7%), Днепропетровской (45,5%) и Луганской (45,6%) областях.

В то же время в стране продолжает расти показатель заболеваемости COVID-19. По состоянию на 12 ноября в Украине этот показатель составляет 342,5 (норма 40).

Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировано 11 057 новых случаев COVID-19 — коронавирусная инфекция установила новый антирекорд.

Также сообщалось о том, что если карантин выходного дня не даст результатов, в Украине могут ввести полный локдаун.