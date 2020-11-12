Известный врач Евгений Комаровский назвал факторы, которые влияют на возможность заражения COVID-19. Среди них — сам вирус, особенности человеческого организма и доза заражения.

О влиянии этих факторов Комаровский рассказал на своем канале в Youtube. Также он напомнил, что не существует «таблетки», которая может спасти от заражения.

Первым фактором является микроб, сам вирус, который способен вызвать болезнь.

«Второй фактор, на который мы все не можем повлиять, – это человек. Заболеет он или нет, во многом определяется состоянием иммунной системы, нашими индивидуальными особенностями. И для вируса выявлены особенности, связанные и с возрастом, и с полом, и с расой. Мы с этим родились и на эту способность бороться с вирусом повлиять не можем никак», – подчеркнул врач.

Третьим фактором, влияющим как на заражение , так и на тяжесть болезни является то, как человек встретится с вирусом.

«Просто представьте себе, вы возвращаетесь домой с работы и вас в темном переулке встретило пять бандитов. Шансов, что вы справитесь с пятью, очень мало. Но если вас встретит один бандит, возможно, вы сможете его победить или убежать», – рассказал врач.

Он пояснил, что вероятность возникновения неприятности зависит от того, с каким количеством вирусов человек встретится.

Поэтому, вероятность заболеть и получить серьезные осложнения на открытом воздухе минимальна. А вот в закрытом непроветриваемом помещении, где много людей, заразиться очень легко.

Поэтому лучшей профилактикой, помимо соблюдения мер гигиены, Комаровский назвал регулярное проветривание и поддержание влажности воздуха.

Как мы уже рассказывали ранее, стоимость пребывания в палате государственной киевской больницы «Феофания» для больных коронавирусной инфекцией COVID-19 — составляет минимум 7800 гривен в сутки.

Также мы сообщали, что в одной из больниц Глуховского района в Сумской области, пациентка с подтвержденным COVID-19 совершила самоубийство.