Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, как больной коронавирусной инфекции Covid-19 заражает других людей до появления симптомов болезни.

Детали он рассказал в новом выпуске своего видеоблога на Youtube-канале.

«Как оказалось, люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствуют себя больными. Максимальное выделение вируса в окружающую среду — это двое суток до появления первых симптомов болезни. То есть главный человек, который распространяет вирус, он здоров», — утверждает Комаровский.

По его мнению, этот факт ставит «огромный жирный крестик на наших попытках изолировать больных и так далее».

Наиболее заразны те носители инфекции, которые внешне выглядят здоровыми. Уже после того, как у них появляется кашель или другие симптомы, количество выделяемого во внешний мир вируса резко уменьшается, отмечает врач.

«После пятого-шестого дня после появления симптомов человек практически незаразен», — отметил доктор.

https://www.youtube.com/watch?v=r7e17sJUzjg&feature=emb_title

Как мы уже рассказывали ранее, начало отопительного сезона будет способствовать распространению COVID-19, — так считает детский врач и телеведущий Евгений Комаровский.

А также, Комаровский рассказал, как правильно диагностировать и лечить пневмонию.