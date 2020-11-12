Если карантин выходного дня не даст результатов, в Украине могут ввести полный локдаун.

Об этом сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает «РБК-Украина».

По его словам, карантин выходного дня ввели, чтобы уменьшить активность среди населения — это, по задумке Министерства здравоохранения, должно снизить распространение коронавируса.

«Согласно инкубационному периоду – в среднем 7-8 суток, мы увидим результат на второй-третьей неделе по снижению заболеваемости. Если результата не будет – можно говорить о малоэффективном мероприятии», – отметил он.

Рубан подчеркнул, что в случае неэффективности такого карантина в стране могут ввести полный локдаун:

«Карантин выходного дня – это один из шагов к полному локдауну. Если он не даст эффективного результата, то действительно для Украины нужно будет объявлять локдаун… В некоторых странах он применялся положительно, в некоторых – отрицательно, поэтому все зависит от правильного внедрения данного мероприятия».

Как сообщалось ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов возмущен заявлением сети торговых центров «Эпицентр» о карантине выходного дня. Он призвал правительство отреагировать, а владельцев сети поехать с ним в реанимацию, чтобы своими глазами увидеть, что происходит.

Также сообщалось что, Славянск и Ровно отказываются объявлять карантин выходного дня.