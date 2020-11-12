Погода в Украине завтра, 13 ноября, будет спокойной и без сюрпризов — без осадков, туманы, продолжается похолодание.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

В Киеве в пятницу, 13 ноября, будет сухо и холодно: ночью 0-2 градуса тепла, днем ​​+ 4 + 6 градусов.

«На значительной части территории Украины завтра также без осадков, периодические туманы с ухудшением видимости до 100-400 метров, холодно», — предупредила синоптик.

Температура воздуха ближайшей ночью от 3 мороза до +4 градусов. На юге до +6 градусов, днем ​​в пятницу ожидается + 3 + 8 градусов, на Закарпатье и в южной части до +10 градусов.

В субботу-воскресенье на севере возможны небольшие осадки — дождь и мокрый снег. На остальной территории Украины — без существенных осадков.

Синоптики ранее сообщали, что зима в Украине будет довольно мягкой, однако временами будут наблюдаться периоды более холодной погоды.

Народный синоптик Леонид Горбань также прогнозирует морозы и снег в ноябре.