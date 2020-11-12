В одной из больниц Глуховского района в Сумской области, пациентка с подтвержденным COVID-19 совершила самоубийство. Больная с коронавирусом повесилась в больнице вчера, 10 ноября.
Подробности сообщила пресс-служба полиции Глуховского района, передает РБК.
53-летняя женщину доставили в больницу 10 ноября с положительным тестом на коронавирус и двусторонней пневмонией. На момент госпитализации она находилась в тяжелом состоянии.
«Женщину нашла соседка по палате. Она повесилась в туалете. После чего позвали персонал. Персонал уведомил руководство больницы, а руководство обратилось в полицию. Ни персонал, ни родственники ничего подозрительного в поведении женщины не заметили», — рассказали в полиции.
Причины самоубийства на данный момент неизвестны.
Полиция возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с пометкой «самоубийство».
Как мы уже рассказывали ранее, украинские врачи массово и необоснованно назначают пациентам с COVID-19 антибиотики, что в дальнейшем может привести к катастрофе.
Тем временем, коронавирусная инфекция COVID-19 атаковала почти все страны в мире, однако, еще есть места куда вирус не добрался.