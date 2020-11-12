Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Голосеевского района Киева, округ № 9.

Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики.

Депутатская фракция: Внефракционный, экс-член фракции «Объединение «Самопомощь».Биография, семья, хобби

Родилась 31 июля 1977 в г. Иршава Закарпатской области. Замужем за Олегом Рожко, в семье две дочери — София и Мария.

Дядя — Виктор Пинзеник, политический деятель, народный депутат I-IV, VII-VIII созывов Верховной Рады, занимал посты первого вице-премьер-министра, министров экономики, финансов.Образование

В 1994 г.. после окончания средней школы переехала в Киев, поступила в Национальный университет «Киево-Могилянская академия».

В 1998 г. получила степень магистра политологии, в 2000г. — бакалавра экономики.Трудовая деятельность

1998-2002 гг. — агробизнес-консультант в проектах сельского хозяйства, которые поддерживаются Международным агентством по международному развитию (USAID).

2002-2005 гг. — руководитель аудиторских проектов в международной аудиторской компании KPMG-Украина.

2005-2006 гг. — руководитель аудиторских проектов KPMG LLP (Нью-Йорк).

2007-2012 гг. — менеджер инвестиционных проектов компании «Мерит Инвест».

С 2012 г.. — руководитель отдела финансовой отчетности и бюджетирования компании «1, Инк-Украина».

Общественная деятельность

Возглавляет общественную организацию «Киев — безопасный город», который проводит обучение по безопасности дорожного движения в школах и садиках Киева.Компромат

В августе 2018 Олеся Пинзеник пыталась сорвать рассмотрение дела о незаконной застройке в Киеве.ДекларацияВ 2018 году Олеся Пинзеник задекларировал 11 тыс грн наличными, у Олега Рожко — 8 тыс грн наличными. На банковских счетах депутат хранит 2 тыс грн, ее муж — 28,4 тыс евро и 183 тыс грн.

Взносы в кредитные союзы и другие небанковские финансовые учреждения у Олеси Пинзеник составили $ 28,5 тыс, у Олега Рожко — $ 31 тыс. $ 60 тыс указаны как средства, одолженные третьим лицам.

Доход Олеси Пинзеник за 2018 год составил почти 30 тыс грн, Олега Рожко — 2,7 млн грн. В семье есть три квартиры в Киеве, а также четыре земельных участка в селе Безрадичи Киевской области.

Автомобиля у депутата нет. У мужа есть BMW X5 и Nissan Note.

Из ценного движимого имущества Олеся Пинзеник задекларировал набор золотых украшений с драгоценными камнями, меховую шубу, три пары наручных часов, фотоаппарат и объектив Canon.Ссылки

Общественная приемная: ул. Терещенковская, 11. лет. А, (044) 537-07-53

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/pynzenykolesya

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/olesya.pynzenykОтчет за 2018 год