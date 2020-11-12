Министр здравоохранения Украины Максим Степанов возмущен заявлением сети торговых центров «Эпицентр» о карантине выходного дня. Он призвал правительство отреагировать, а владельцев сети поехать с ним в реанимацию, чтобы своими глазами увидеть, что происходит.

«Хотите «покуражиться»? Сделать фарс на здоровье людей? Поехали со мной в реанимацию! «Покуражтесь» перед людьми, которые умирают каждый день, которые лежат в реанимации», — цитирует Степанова «РБК-Украина».

Как известно, накануне торговая сеть опубликовала пост, в котором объявила «72-часовую пятницу». Карантин выходного дня: на сколько недель ввели и что будет запрещено

Изданию в пресс-службе «Эпицентра» ответили, что они не получили официального постановления Кабмина: «Как только мы его получим, изучим и тогда мы обнародуем позицию, как работает «Эпицентр». Сейчас у нас такой позиции нет. Пока есть только информационные сообщения, но нам нужно увидеть документ».

В пресс-службе полиции говорят, что будут проверять информацию о нарушениях карантина, если о них сообщат.

Как сообщалось ранее, Славянск и Ровно отказываются объявлять карантин выходного дня.

