В Украине полгода действует государственное регулирование цен на социально значимые товары. Его ввели на период карантина, действует оно до отмены ограничительных мер. Несмотря на это, социально значимые товары подорожали и цены продолжат расти.

Об этом говорится в материале «Сегодня».

В частности, говорится, что подорожание не обошло ни один товар из списка социально значимых (у разных производителей подорожание было неодинаковым):

Хлеб, 400 г: +37,3% (13,39 – 18,39 грн)

Минеральная вода без газа, 1,5 л: -8,7% (13,9 – 12,69 грн)

Яйца, 30 шт: +16,7% (60,4 – 70,5 грн)

Молоко, 1 л: +17% (33,25 – 38,9 грн)

Мука, 5 кг: +11% (50,9 – 56,5 грн)

Гречка, 3 кг: -2,9% (103,9 – 100,9%)

Сахар, 1 кг: +33% (14,99 – 19,99 грн).Какие продукты больше всего подорожали в октябре: список

Подорожание затронуло и медицинские товары, в частности лекарства из «кабминовского» списка (с действующим веществом парацетамол, азитромицин, амоксициллин и т. д.). К примеру, антисептики дорожали понемногу, но постоянно. При этом маски немного подешевели по сравнению с первыми месяцами карантина. Медицинские перчатки регулярно росли в цене. И хотя они до сих пор стоят всего несколько гривен, в процентах это подорожание оказалось существенным – от 15 до 50%, в зависимости от производителя.

Но и это не все, в последнее время торговцы активно декларируют на сайте грядущее повышение цен на муку и хлеб. Мука подорожает почти на 10%. Примерно на столько же дорожает и хлеб – от 5 до 9,9%.

Мука, которая стоила 33 грн за двухкилограммовую пачку, скоро будет стоить 36,25 грн. Но у ряда производителей мука дорожает более чем на 10%. Например, пятикилограммовая пачка по 63,3 грн будет стоить 72,3 грн – на 14,2% больше.

Поскольку мука является основой для многих продуктов питания, следует ожидать, что подорожают и они. Например, многие магазины уже активно декларируют очередное подорожание хлеба. В основном цены вырастут на 5-10%, или на 1-2 гривны.

Что означает 5%-ное подорожание хлеба? Например, белый 400-граммовый «кирпичик» у одного из производителей сегодня стоит 28 грн, после подорожания он будет продаваться по 29,4 грн. Рост цен на 9% означает, что хлеб, который сегодня стоит, например, 11,15 грн, через несколько дней будет уже стоить 12,15 грн. А тот, что сейчас 22,7 грн, будет стоить почти на 2 грн больше – 24,6 грн.

Уже началось подорожание и макаронных изделий – преимущественно на 6-9%. Например, вермишель, которая стоила 15,29 грн, будет продаваться по 16,59, а та, что была 20,6 грн, станет по 21,9 грн.Начинает дорожать сахар. Сейчас анонсируется подорожание этого продукта в основном на 8-9%. Например, сахар, который продается по 17,5 грн/кг, будет стоить 19,23 грн. Конечно, рост цен на муку и сахар вызовет подорожание и кондитерских изделий.

В ближайшее время, говорится в материале, на 9-9,99% подорожают гречка и молоко.Продолжится рост цен на лекарства. Так, несколько десятков препаратов с действующими веществами Amoxicillin, Azithromycin, Ceftriaxone, Moxifloxacin подорожают на 8-20%, а в некоторых случаях – на треть. Также растут в цене препараты парацетамола (9-20%).

Как сообщалось ранее, прожиточный минимум в Украине в 2021 году пересчитают дважды. Это в свою очередь приведет к повышению минимальных пенсий, налогов для физлиц-предпринимателей.