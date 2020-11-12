Главное разведывательное управление Российской Федерации координировало фейки о катастрофе рейса MH17 на Донбассе. Как удалось устанвоить, сотрудники российского ведомства создавали и распространяли фейки с помощью скандального Bonanza Media.
Об этом свидетельствует совместное расследование Bellingcat и The Insider.
Так, запущенный в 2019 году проект Bonanza Media публиковал альтернативные версии катастрофы MH17. Сотрудники посещали Малайзию, Донбасс, Нидерланды, сняли серию документальных фильмов в которых якобы участвовали очевидцы того, что самолет сбили украинские истребители.
Накануне судебного процесса в Нидерландах Bonanza опубликовала серию «утечек» из внутренних документов Совместной следственной группы (JIT). Поозже оказалось, что эти документы были из взломанных хакерами серверов JIT.
В расследовании отмечается, что документы предоставило именно российское ГРУ. Кроме того, деятельность Bonanza Media курировал полковник Сергей Чебанов. Журналисты изучили его переписку, полученную в результате взлома почты, и нашли доказательства организации поездок Bonanza на оккупированный Донбасс для съемок фильма о катастрофе.
Как мы уже рассказывали ранее, Нидерланды подадут иск против России в Европейский суд по правам человека из-за ее причастности к крушению боинга рейса MH17, который сбили на Донбассе в 2014 году.
А также, Россия заявила о выходе из консультационной группы и отстранения от участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами в расследовании катастрофы малайзийского боинга MH17 на Донбассе.