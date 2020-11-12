Настоящие морозы придут в Украину 12 декабря, но на несколько дней. Уже через 4-5 дней температура снова будет плюсовой.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, соответствующий прогноз на зиму озвучил народный синоптик Леонид Горбань.

По словам синоптика, температура будет постоянно колебаться — холод будет меняться более теплыми днями.

«В первые три-четыре дня декабря месяца будет минусовая температура, потом четыре-пять дней +3 +4 градуса. А с 12 декабря и до конца месяца — морозы, но всего -4 -5 градусов. И только 24-25 декабря может быть -13 -15 градусов», — прогнозирует Горбань.

При этом январь и февраль, по словам синоптика, будут жестче. Снег будет идти почти каждый день, а температура достигнет 20 градусов.

Ранее народный синоптик Украины Леонид Горбань озвучил прогноз погоды до конца ноября. По его словам, 21-22 ноября ударят сильные морозы.

Накануне синоптики дали четкий прогноз на 31 декабря, Новый год, и рассказали ждать ли снежную сказку, или снова прятать санки и готовить резиновые сапоги.