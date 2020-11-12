Стоимость пребывания в палате государственной киевской больницы «Феофания» для больных коронавирусной инфекцией COVID-19 — составляет минимум 7800 гривен в сутки.
Напомним, в этой больнице на лечении в режиме стационара находится президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщают в Феофании, в эту сумму входит и лечение, передает Обозреватель.
«По протоколу – это 7,8 тысяч гривен», – рассказали в медучреждении.
Однако, расшифровки трат в Феофании не озвучили.
Также, быстрый тест на COVID-19 в «Феофании» стоит 500 гривен, а тест «в реальном времени» – 1,5 тысячи гривен.
Отметим, стоимость некоторых услуг в государственной больнице могут достигать более 30 тысяч гривен.
Как мы уже рассказывали ранее, сегодня, 12 ноября, президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, у которых ранее диагностировали COVID-19, были госпитализированы в больницу Феофания.
Тем временем, Конституционный суд Украины открыл производство по делу о нарушении карантина президентом Владимиром Зеленским.