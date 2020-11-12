Советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Игорь Уманский принял решение подать в отставку.

Политик на своей странице в Facebook сообщил, что уже написал заявление.

Такое решение он принял после введения в Украине карантина выходного дня, однако подробно о причинах пообещал рассказать после того, как его отставку примут.

«Карантин выходного дня? Ок! Тогда – все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую. О причинах отставки – все после принятия решения по моему заявлению. Обязательно приглашу всех, кому небезразлично. ОтдыхайТЕ!», – написал политик.

Заявление об отставку было датировано 12 октября. Изначально в посте Уманского были две фотографии (одна из них – заявление), но позднее он отредактировал публикацию.

Напомним, что Уманский стал советником Ермака в апреле после того, как он был уволен с должности министра финансов. Его назначили главой Минфина 4 марта, а 30 марта уволили.

Как мы уже рассказывали ранее, сеть торговых центров «Эпицентр» решила не закрывать свои магазины на карантин выходного дня. Они делали заявление о новом режиме своей работы.

А также, в Одессе не будут вводить карантин выходного дня. Власти считают, что соответствующее решение не было принято городской и областной комиссией ТЭБ и ЧС.