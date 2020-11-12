Славянск (Донецкая область) не будет выполнять решение Кабинета министров о введении карантина выходного дня.

Об этом заявил в Facebook мэр города Вадим Лях. По его словам, выходной в 100-тысячном и прифронтовом Славянске — это одно, а в городах-миллионниках Киеве или Харькове — другое.

«Наши предприниматели уже много месяцев и без того работают лишь для того, чтобы сохранить свой бизнес и рабочие места. А для жителей пригорода выходные дни – единственная возможность приехать за покупками в город либо продать здесь, на рынках, излишки выращенной сельхозпродукции», – отметил он.

По мнению Ляха, решения о карантинных ограничениях должны приниматься на местах комиссиями по чрезвычайным ситуациям.

«Письмо об этом я уже направил в Кабмин. Надеюсь, правительство пойдет нам навстречу. Пока же никаких дополнительных ограничений на выходные мы вводить не будем. Наша комиссия отследит ситуацию, и через неделю мы примем решение», – подчеркнул мэр.

Он добавил, что главное сейчас – не паниковать, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.



Выполнять требования карантина не будут также и в Ровно. Местное издание «7 дней» цитирует городского голову Владимира Хомко, который заявил, что в Ровно решение об усилении карантина примут только 16 ноября:

«После того проведем в понедельник свою комиссию и тогда уже примем решение относительно этого», — отметил он.

Таким образом, в ближайшую субботу-воскресенье, 14-15 ноября, карантин выходного дня в Ровно не будут вводить.Карантин выходного дня: на сколько недель ввели и что будет запрещено

https://www.youtube.com/watch?v=ICSsYIItBfw&feature=emb_logo

В Министерстве здравоохранения предполагают, что карантин выходного дня снизит заболеваемость COVID-19, ведь увеличивается количество людей, которые госпитализируются, количество тяжелых больных.