В Черкассах женщине с COVID-19 пришлось рожать на грязной земле у дверей медицинского учреждения, хотя муж привез ее в областную больницу, где должны принимать таких пациентов.

О чудовищной истории говорится в сюжете ТСН.

Изначально женщина должна была рожать в другой больнице, но COVID-19 внес свои коррективы. Схватки у женщины начались ночью. По дороге в больницу муж женщины звонил врачу, которая и должна была принимать роды, если бы не COVID-19, та в свою очередь звонила коллеге в областной больнице.

Ночью отделение для больных коронавирусной инфекцией было закрыто. А интервал схваток сокращался. Муж женщины рассказал, что в больнице им никто не открывал, он звонил и бегал ко второму ходу. В итоге времени ждать не осталось. Александр расстелил свою куртку на земле. Врач, которой звонили, успела доехать из дома и приняла роды на улице.

«Я уже видел, как появлялась головка. Когда она уже позвонила, здесь уже процесс шел. Когда жена рожала, позвонила на эмоциях и тогда в это время уже вышла бригада. Жена родила быстро, поэтому у меня уже на руках был ребенок», — рассказал Александр.

Когда новоиспеченный отец уже держал малыша на руках — дверь больничного корпуса открыли.

По словам мужчины, врачи медленно вышли к ним с инвалидной коляской, хотя роженица не могла сесть — на ней были припущенные брюки и не перерезанная плацента.

Врачи во всем обвинили пару — женщине нужно было вызвать скорую помощь, а мужчине подойти не к общему приемному отделению, а к перинатальному.

Заместитель главврача Черкасской областной больницы Наталья Лакуста заявляет, что медики не могли торопиться, поскольку облачались в защитную униформу.

Пуповину роженице перерезали уже в родильном зале, на открытие которого женщина ждала, лежа на сломанной каталке.

https://www.youtube.com/watch?v=v8tT7My5I6o&feature=emb_logo

Напомним, ранее в Виннице женщине пришлось рожать под окнами роддома и без врачей — медики отказались оказывать ей помощь, потому что учреждение закрыто на дезинфекцию в связи с COVID-19, но роженицу никто об этом не предупредил.

В столичной больнице «Охматдет» умер четырехлетний мальчик, который страдал лейкемией. В последние минуты жизни к нему не пустили маму. Свой запрет медики прикрывали карантином.