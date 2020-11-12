В Германии зафиксирован случай заражения хантавирусом человека. Девушка заразилась от своей домашней крысы.
Подробности сообщает пресс-служба немецкой клиники «Шарите».
Пациентка была госпитализирована в интенсивную терапию с острой почечной недостаточностью. Затем, серологическое тестирование обнаружило хантавирусную инфекцию, которую переносят крысы. С помощью специальной молекулярной диагностики выяснилось, что у девушки и ее крысы вирус Сеул.
Ученые предполагают, что крыса с вирусом была завезена в Германию из другой страны. Хантавирус происходит из Азии, а в Европу скорее всего был завезен дикими крысами на судах.
Медики отмечают, что изначально считалось, что заражение хантавирусом было возможно только от мышей, но теперь нужно рассматривать вероятность получения его от диких и домашних крыс.
Таким образом, что хантавирус может быть развезен в любую точку мира.
Как мы уже рассказывали ранее, хантавирус, который так напугал людей из-за смерти человека в Китае, на самом деле известен науке давно. Как говорят ученые, вирус делится на две группы: в одном случае он может поражать почки, в другом – легкие. Одни разновидности хантавируса человек переносит легко, а вот другие могут вызвать смерть.
Ранее, ученые Томского государственного университета (Россия) и Научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор впервые обнаружили редкий и малоизученный хантавирус Altai, который может вызывать геморрагическую лихорадку.