В Одессе не будут вводить карантин выходного дня. Власти считают, что соответствующее решение не было принято городской и областной комиссией ТЭБ и ЧС.

Такое заявление сделал секретарь оперативного штаба Одесского городского совета по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Александр Тиховский.

«По состоянию на сегодняшний день на территории города Одесса сохраняется оранжевый уровень эпидемиологической опасности и распространения острой респираторной болезни COVID-19. На данный момент областная и городская комиссии ТЭБ и ЧС не принимали никаких решений, касательно введения карантина выходного дня», — заявил чиновник.

Он утверждает, Одесса продолжает находиться в оранжевой зоне и соблюдать все предусмотренные данным уровнем эпидопасности мэри ограничений.

В частности, носить маски и пользоваться дезинфекторами в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.

https://www.youtube.com/watch?v=jE60Ra8XXOM&feature=emb_title

Как мы уже рассказывали ранее, сеть торговых центров «Эпицентр» решила не закрывать свои магазины на карантин выходного дня. Они делали заявление о новом режиме своей работы.

Тем временем, Славянск (Донецкая область) не будет выполнять решение Кабинета министров о введении карантина выходного дня.