В Украине выписали 45,8 тыс. протоколов за нарушение карантина. В большинстве случаев продавцам и официантам, клиентам супермаркетов и магазинов.

Об этом говорится в материале «Обозревателя».

С 12 марта по 5 ноября подвергли штрафу 1053 украинца, каждый из них должен заплатить по 17 тысяч гривен в бюджет, в результате казна пополнится на 18,3 млн грн. Чаще всего нарушали карантин в Днепропетровской области (4673 протокола), Харьковской (4400), Одесской (3518), Львовской (3199), Херсонской (2215) и в Киеве (4283).

«После протоколов уже суд принимал решения, кому и сколько платить. И судя по реестру и озвученной статистике, чаще всего нарушение карантина заканчивалось «устным» предупреждением», — отмечает автор статьи.

Исследования группы «Рейтинг» показывают, что каждый четвертый украинец носит маску нерегулярно или надевает их только на подбородок, не прикрывая нос и рот — эффекта от такой защиты нет. При этом формально требование «масочного режима» выполняется.

Если раньше за отсутствие масок могли оштрафовать на 17 тысяч гривен (считалось, что это непосильный штраф, и поэтому всех прощали), то сейчас оштрафовать могут на 170 гривен (повторный штраф 255 гривен).

«Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно – влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан», – говорится в уже принятом законопроекте.

Как сообщалось ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов возмущен заявлением сети торговых центров «Эпицентр» о карантине выходного дня. Он призвал правительство отреагировать, а владельцев сети поехать с ним в реанимацию, чтобы своими глазами увидеть, что происходит.