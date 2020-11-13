Зима в Украине из-за пандемии COVID-19 будет очень тяжелой, но Министерство здравоохранения пытается минимизировать человеческие потери.

Такое заявление в ходе брифинга сделал глава ведомства Максим Степанов.

По его словам, именно для этого правительство вводит дополнительные карантинные ограничения:

«У нас не будет легкой зимы. Нам будет очень тяжело. Наше главное задание — пройти эту зиму с этой эпидемией, страшной пандемией с наименьшими потерями. Под словом «потеря» я имею в виду человеческую жизнь».

Как сообщалось ранее, Славянск и Ровно не будут выполнять требования карантина выходного дня. Об отмене карантина заявляли также в Черкассах, Луцке, Львове, Одессе, Мукачево.

Тем временем суточная заболеваемость растет с каждым днем — накануне зафиксировали почти 12 тысяч новых случаев COVID-19.