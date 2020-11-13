В Чернигове местные власти направили обращение к Кабинету министров и к народным депутатам об отмене карантина выходного дня.

Соответствующее обращение опубликовала пресс-служба горсовета Чернигова. Так, в исполкоме отмечают убытки предпринимателей и населения от введения таких ограничений.

В приложении к решению исполкома местная власть подчеркивает, что внедрение таких жестких карантинных мер состоялось без какого-либо исследования, каким образом карантин выходного дня повлияет на динамику распространения COVID-19.

Также якобы не были проведены и консультации с городскими главами областных центров и с представителями бизнес-сообщества, которые понесут наибольшие потери.

А также, бюджет Чернигова в результате введения карантина выходного дня в ноябре может понести существенные потери в дополнение к потерянным 200 млн гривен после предыдущих карантинных ограничений, указано в документе.

«Предприниматели понесут убытки, трудоспособное население останется без работы и средств для существования, а местный бюджет потеряет значительную часть поступлений», — утверждают власти Чернигова.

В связи с этим они просят отменить постановление о введении карантина выходного дня и передать полномочия по установлению карантина органам местного самоуправления с учетом эпидемиологической ситуации.

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