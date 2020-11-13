Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал, что нужно делать, если при COVID-19 вы потеряли ощущение запаха.

В ролике, опубликованном верифицированным Министерством здравоохранения Telegram-канале он рекомендует просто ждать:

«Специфического ничего не делать. У всех пациентов ощущение запаха восстанавливается через несколько дней-полторы недели, терапия в зависимости от степени тяжести заболевания, т.е. специфического ничего делать не нужно».

Как восстановить обоняние, потерянное из-за COVID-19?

Супрун ссылается на рекомендации British Rhinological Society. Советы:

◾ Большинство людей, которые потеряли нюх из-за COVID-19, восстанавливают его частично или полностью уже на 1-2 неделе болезни. Поэтому никаких вмешательств делать не стоит.

◾ Рекомендуют применять назальные кортикостероиды (капли для носа, которые оказывают противовоспалительное действие) для тех пациентов, которые имеют потерю обоняния более двух недель.

◾ Тренировка обоняния. Это не лекарство, а способ ускорить выздоровление. Он предполагает, что человек, который потерял обоняние, с определенной периодичностью и в течение длительного периода времени должен нюхать различные эфирные масла (отдельно или в наборах с несколькими ароматами), чтобы побудить сенсорную реакцию. Есть несколько исследований, которые подтверждают, что такие тренировки положительно влияют на скорость возврата обоняния или частичного его восстановления. Впрочем, научная база такого метода достаточно «бедная».

◾ Тренировкой для рецепторов также может быть пища. Можно попробовать добавить больше специй или более кислой, горькой или сладкой пищи в рацион.