Новый штамм COVID-19, который разошелся по странам Европы, стал быстрее передаваться и размножаться. Но при этом, он не стал вызывать более тяжелое течение болезни.
В частности, американские ученые заявили, что мутации позволили коронавирусу SARS-CoV-2 быстрее распространиться по всему миру, однако из-за этого патоген не стал более опасен, сообщается в статье журнала Science.
Так, ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле проанализировали штамм D614G, который появился в Европе и в настоящее время является наиболее распространенным во всем мире.
Несмотря на то, что он быстрее размножается и легче передается, штамм не вызывает более опасные проявления COVID-19, чем китайский изначально. Кроме того, D614G также чувствителен к нейтрализации препаратами, которые содержат антитела.
Как мы уже рассказывали ранее, глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий не исключает, что Украине придется объявлять локдаун.
А во Всемирной организации здравоохранения считают, что ради победы над COVID-19, нужно вакцинировать 70% населения планеты.