Вакцину от COVID-19 всем гражданам Греции предоставят бесплатно, после того, как она станет доступна.

Такое заявление сделал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на министерском совещании по поводу правительственной стратегии вакцинации против COVID-19, сообщает AP.

«Я настаиваю на свободном доступе всех греков к вакцине, потому что это правительство с самого начала рассматривало вакцину как общественное благо… Именно поэтому она будет предоставляться бесплатно всем без исключения «, — заявил премьер.

На сегодняшний день в Греции наблюдается возобновление распространения COVID-19, что оказывает давление на систему здравоохранения страны.

12 ноября в стране объявили о рекордном количестве новых ежедневных смертей от коронавирусной инфекции. Сейчас в стране зарегистрировано более 66 600 подтвержденных случаев коронавируса и 959 смертей.

Как мы уже сообщали ранее, медики уверены, что карантин выходного дня не снизит суточную заболеваемость COVID-19.

Тем временем, в Черкассах провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС и решили не вводить карантин выходного дня.