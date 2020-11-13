Карантин выходного дня не снизит суточную заболеваемость COVID-19.

Такое мнение в эфире «Обозревателя» высказал врач-иммунолог Борис Донской.

Сам он не верит в том, что карантин выходного дня уменьшит количество заболеваний:

«У меня подавляющее большинство контактов происходит именно в будние рабочие дни, когда ты ездишь на работу, контактируешь с сотрудниками, когда твои дети ходят в школу. Это десятки, если не сотни контактов. А на выходные подавляющее большинство людей контактирует в кругу родных и близких».

При этом он признает, что у другого человека может быть иной образ жизни, но люди именно в будние массово ездят в общественном транспорте, ходят на работу, а их дети — в школу:

«Мы имеем колоссальное количество контактов и потенциал инфицирования огромный. От чего нас изолируют на выходных, я не понимаю».

Глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий не исключает, что Украине придется объявлять локдаун.

В Украине впервые зафиксировано почти 12 тысяч новых случаев COVID-19.