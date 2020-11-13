В связи с введением карантина выходного дня в Украине, все кинотеатры будут работать по новым правилам, учитывая ограничения.
Подробности сообщили на заседании правительства 11 ноября, которое транслировалось на YouTube-канале.
Так, с 14 ноября на территории Украины будут действовать ограничения, которые ранее вводились в «оранжевой зоне» карантинных ограничений.
Согласно новым правилам будет запрещена деятельность кинотеатров и театров, в которых залы заполнены более чем на 50% мест в каждом отдельном зале.
Как мы уже рассказывали ранее, мэры украинских городов не имеют полномочий разрешать работать заведениям, деятельность которых запрещена ограничениями карантина выходного дня.
А также, в школах Харькова с 16 ноября возобновят очные занятия для учеников 5-11 классов.