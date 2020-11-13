Соблюдение правил карантина выходного дня в Киеве правоохранители начнут проверять уже 13 ноября вечером.
Как сообщил информированный источник, для этого будут задействованы подразделения Нацполиции и МВД Украины, передает Обозреватель.
«Кроме участковых, в каждом районе будут задействованы сотрудники местных управлений полиции Киева, группы быстрого реагирования полка особого назначения и Нацгвардия. Их задача – следить за выполнением распоряжения правительства, а также, в случае необходимости, составление протоколов», – утверждает источник.
Тем временем, советник Кличко, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко заявил, что Киев, как и остальные города Украины, должен выполнять решение правительства о так называемом карантине выходного дня.
«Постановление Кабмина, которым введены эти дополнительные ограничения, является нормой прямого действия и обязательно для исполнения, согласны мы концептуально с подходом правительства или нет. Итак, с полуночи субботы в Киеве начнет действовать ряд определенных ограничений. За соблюдением их должны следить правоохранительные органы», — подчеркнул чиновник.
Как мы уже рассказывали ранее, зима в Украине из-за пандемии COVID-19 будет очень тяжелой, но Министерство здравоохранения пытается минимизировать человеческие потери.
Тем временем, в Одессе не будут вводить карантин выходного дня. Власти считают, что соответствующее решение не было принято городской и областной комиссией ТЭБ и ЧС.