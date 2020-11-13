15 ноября в 7 украинских городах состоится второй тур выборов мэра, в нем смогут принять участие ориентировочно более 1 млн 582,6 тысячи избирателей.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

15 ноября второй тур выборов мэра состоится в:

Луцке,

Краматорске,

Украинке Киевской области,

Одессе,

Сумах,

Херсоне,

Каменец-Подольском.

Кто прошел на местных выборах в Киевсовет: полный список

Повторное голосования пройдет на 932 избирательных участках.

Кроме того, 15 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тысяч в 16 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов местных советов: 1 депутата городского совета, 15 депутатов — в 12 поселковых советов, 37 депутатов — в 33 сельские советы.

Результаты второго тура выборов должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября 2020 года включительно.

Тем временем действующий президент США Дональд Трамп заявил, что электронная система голосования Dominion удалила 2,7 миллиона голосов, которые отдали за него на выборах.