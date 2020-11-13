На Донбассе 44 бойца ВСУ погибли вне поля боя за период с марта по октябрь 2020 года.

Подробные данные сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Так, за 7 месяцев 2020 года небоевые потери в украинской армии достигли 979 человек: 276 из них погибли (44 смерти в зоне ООС), и 703 военных получили ранения или телесные повреждения.

По словам Венедиктовой, военная прокуратура за этот период расследовала 277 уголовных производств по фактам смерти военнослужащих в небоевой обстановке. В 39 случаях подтвержден факт совершения самоубийств. Также в суд было направлено 16 обвинительных актов.

А в результате боевых действий на Донбассе с марта по октябрь 2020 года погиб 21 военный и 199 получили ранения.

https://www.youtube.com/watch?v=he7AC9PLqD8&feature=emb_title

Как мы уже рассказывали ранее, Кравчук считает, что 31 марта возможно провести выборы на Донбассе в том случае, если Верховная Рада примет соответствующий закон в январе.

А также, Россия против введения миротворцев на Донбассе, по сценарию Нагорного Карабаха.