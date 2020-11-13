В Новограде-Волынском Житомирской области COVID-19 убил известного хирурга.
Подробности сообщило Новоград-Волынское горрайонное территориальное медицинское объединение.
«На 68-м году жизни ушел в Вечность врач-хирург Ключник Петр Андреевич, всю жизнь отдал медицине», — сказано в сообщении.
На сегодняшний день, в Житомирской области подтверждено 21 138 случаев COVID-19, 11527 человек выздоровели, 344 умерли. Вся территория области отнесена к красной зоне эпидемической опасности.
А накануне во Львовской области от COVID-19 скончалась супружеская пара медиков. Муж и жена до последнего помогали лечить больных коронавирусом, но когда их состояние ухудшилось, коллеги боролись за их жизни три недели.
Также, в Днепре от COVID-19 скончался заведующий реанимацией. Главврач областной больницы заявил, что ситуация с коронавирусом не просто тяжелая, а тяжелейшая.
Как мы уже рассказывали ранее, в Украине 11 787 новых случаев коронавирусной инфекции (COVID-19) за сутки. Заболели в том числе 388 детей и 555 медработников. А в одной из больниц Глуховского района в Сумской области, пациентка с подтвержденным COVID-19 совершила самоубийство. Больная с коронавирусом повесилась в больнице 10 ноября.