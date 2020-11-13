В Украине с 1 января 2021 года могут увеличить налог на машины с 25 тысяч гривен до 6 минимальных зарплат (36 тысяч гривен). Кроме того, расширят и перечень автомобилей, за которые нужно ежегодно платить в бюджет.

Об этом говорится в материале «Обозревателя».

Такое новшество предусмотрено в законопроекте №3704. Сейчас налог нужно платить только за машины стоимостью от 375 минималок (2,25 млн) и возрастом не больше 5 лет. В новых правилах предлагают платить авто ценою в 200 минималок (с 1 января 1,2 млн грн) и возрастом до 8 лет.

При этом на машины, которым от 5 до 8 лет, будет приниматься другая налоговая ставка – 3 минимальные зарплаты (18 тысяч гривен с 1 января). Новшество должно помочь частично компенсировать отмену акциза на растаможку авто, против которого выступает Министерство финансов.

Напомним, акциз на машины предлагают отменить в угоду «евробляхеров», который отказываются платить за растаможку своих автомобилей.

Владимир Мартыненко, советник главы МВД Арсена Авакова, ранее заявил, что правительство больше не будет выполнять требования владельцев автомобилей на европейской регистрации.

Напомним, владельцы авто на европейской регистрации требуют принять законопроект об отмене акцизного сбора на подержанные автомобили и «уравнять» их в правах с новыми.