Прошение об отмене карантина выходного дня, которое опубликовали на сайте петиций президенту Украины, набрало необходимые для рассмотрения голоса. По состоянию на 19:50 13 ноября документ поддержал уже 25 141 человек.

Так, авторы петиции считают введение карантина выходного дня нарушением Конституции, приводя в доказательство основной закон страны.

«Согласно статье 64 Конституции Украины конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины; в условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений», — говорится в петиции.

Авторы прошения просят:

Не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения отменить!

Отменить в Киеве и других городах, центрах Украины запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени.

При принятии законодательных и нормативных актов строго придерживаться конституционных гарантий на предпринимательскую деятельность, труд, социальную защиту и гарантий на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти.

Проводить консультации с общественностью и представителями бизнеса каждый раз и по всем вопросам формирования и реализации государственной политики в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 996 от 03.11.2010, в частности по установлению карантина и внедрение противоэпидемических мероприятий.



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