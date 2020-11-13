Погода в Украине не выходные будет преимущественно сухой, но уже довольно прохладной.
Своим прогнозом поделилась в Facebook синоптик Наталка Диденко.
По ее словам, 14-15 ноября Украину от осадков защитит антициклон: «Только по северу Украины атмосферный фронт черкнет небольшим дождем и иногда даже мокрым снегом».
При этом будет холодно: ночью -3 + 4 градуса, днем +4 + 9 градусов, на северо-востоке + 2 + 5 градусов.
На Закарпатье и в Крыму + 9 + 13 градусов.
В Киеве в субботу и воскресенье будет облачно, но возможен дождь или даже мокрый снег.
Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в пределах +5 +6 градусов.
Синоптики ранее сообщали, что зима в Украине будет довольно мягкой, однако временами будут наблюдаться периоды более холодной погоды.
Народный синоптик Леонид Горбань также прогнозирует морозы и снег в ноябре.