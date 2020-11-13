Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Оболонского района Киева, округ №64.

Должность: Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики. Член комиссии по проведению оценки коррупционных рисков в деятельности Киевсовета.

Депутатская фракция «Всеукраинское объединение «Батькивщина».Биография, семья, хобби

Родился 17 августа 1987 года в Мариуполе. Не женат.

Отец — Михаил Поживанов, украинский политик, государственный и общественный деятель, депутат Верховной Рады четырех созывов.Образование

Среднее образование получил в Украинском гуманитарном лицее КНУ им. Т. Г. Шевченко,

В 2010 г. окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко по специальности «международные экономические отношения».

В 2012 г. получил диплом в Webster Vienna Private University (Австрия) по специальности «управление бизнесом».Трудовая деятельность

2002-2004 и 2007-2008 гг. работал в фирме своего отца ООО «Киевтурэкспресс».

В 2010 г. — экономист второй категории в ПАО «Интеграл банк».

2012-2014 гг. — помощник депутата Верховной Рады VII созыва Александра Бригинца.

2014-2016 гг. — руководитель аппарата Вышгородской райгосадминистрации.

С 2017 — директор ООО «Злата-Т» i ООО «Торговый Посад» (купля-продажа недвижимости).

Общественная деятельность

2002-2005 гг. — помощник депутата Верховной Рады IV созыва Николая Томенко на общественных началах.

С 2016 гг. руководит благотворительной организацией «Благотворительный фонд художника Ивана Марчука».

Координатор фонда муниципальных реформ «Магдебургское право», член общественной организации «Моя Оболонь».Компромат

Александр Поживанов не предоставил свои данные по 2018 в Единый государственный реестр деклараций.декларацияВ 2017 году Александр Поживанов задекларировал $ 4,5 тыс, 160 тыс евро и 51 тыс грн наличными. Общий доход составил 1,2 млн грн.

Из них 616 тыс грн — доход от сдачи имущества в аренду, 395 тыс грн — доход от отчуждения ценных бумаг, остальное — заработная плата по основному месту работы и по совместительству.

Из недвижимого имущества депутату принадлежат три квартиры в Киеве и шесть земельных участков в Украинке Киевской области. Из ценного движимого имущества — три картины и часы. Есть легковой автомобиль Toyota Corolla 1.6.Ссылки

Общественная приемная: ул. Приречная,25 (044) 331-90-35, (096) 230-33-35

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/pozhyvanovoleksandr

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/pozhyvanov.oleksandrОтчет депутата за 2018 год.