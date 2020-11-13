В пятницу, 13 ноября, следует практиковать позитивное мышление и строить планы будущих позитивных перемен.

Об этом «Обозревателю» сообщил астролог, нумеролог Игорь Мехеда.

По его словам, в этот день небо открывает свои тайны на земле:

«Пятницы, 13, зависят от того, как человек к ним относится. Суеверие родилось в Европе из-за истории с тамплиерами. Как известно, руководство этого ордена было казнено именно в пятницу, 13-го. Но в древних религиях число 13 – это число Неба».Календарь церковных праздников на ноябрь 2020: что будем отмечать

Игорь Мехеда добавил, что у индейцев Мексики 13-ступенчатая пирамида символизировала бога Солнца, в буддизме к Нирване ведут 13 ступеней. «Даже на нашей Софии Киевской когда-то было 13 куполов, символизирующих 12 апостолов и Христа, скрытый смысл которых – 12 зодиакальных созвездий и Солнце».

Астролог добавил, что пятница – день Венеры. «Получается очень интересно. Пятница – это Венера, то есть сила земли, а число 13 – это число неба. Это значит, что небо открывает какие-то тайны на земле».

Кроме того, 13 считается числом перемен и символизирует начало чего-то нового, продолжил астролог. «Поэтому, когда присутствует число 13, можно задумывать, чтобы в твоей жизни что-то поменялось – и оно начнет меняться. Кто хочет, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки, чтобы она изменилась к лучшему, чтобы застой сменился движением, об этом тоже надо мыслить 13 числа», – порекомендовал он.

«Если настраивать себя на то, что это число нехорошее, зловещее, то день будет именно таким. А если верить в то, что число 13 принесет удачу, то оно так и сработает», – подчеркнул Игорь Мехеда.

Пятница 13 — история

В западной культуре до 19 века предрассудки, касающиеся пятниц и цифры 13, существовали по отдельности, пишет Главком. Опасения возникли не на пустом месте. Согласно Библии Иисус был распят в пятницу, из-за чего во многих христианских культурах это день считают неудачным. А на тайной вечере – последнем ужине, который Христос вкушал вместе с учениками, присутствовало 13 апостолов – 13-м был предатель Иуда. Именно с этим фактом связана распространенная фобия числа «13», которая достигла таких масштабов, что крупные отели «пропускают» 13 этаж, потому что никто не хочет на нем жить, а авиакомпании не маркируют 13 ряд в салоне – после 12-го сразу идет 14-й.

Двум суевериям суждено было объединиться в одно – первое письменное упоминание о «дне неприятностей» датируется 1869 годом и касается смерти итальянского композитора Джоакино Россини. Его биограф упоминает, что смерть Россини произошла в «день двойной неудачи». Распространению нового суеверия послужила массовая культура. В 1907 году американский писатель и делец Томас Лоусон издал роман под названием «Пятница, тринадцатое». В свое время книга пользовалась большой популярностью, громкий заголовок с удовольствием подхватили газеты, а затем и обыватели. Любопытно другое: в том же, 1907 году в свой первый рейс отправилось единственное в мире семимачтовое судно, названное как раз в честь Томаса Лоусона. Но до пункта назначения парусник так и не добрался, затонув у берегов Англии 13-го декабря — это была пятница.

Существует еще одна распространенная, хотя и ложная версия возникновения фобии. Ее приверженцы объясняют страх перед «днем неприятностей» событиями 1307 года – считается, что в именно в пятницу, 13 октября были арестованы все члены ордена тамплиеров, включая верховное руководство, после чего — казнены. Что нельзя делать

Не брать и не давать денег в долг – считается, что негатив передается через деньги.

Не выходить в этот день на новую работу – иначе долго не задержитесь.

Не подписывать контракты и договора, даже если они сулят большую выгоду – последствия будут неприятными.

Не путешествовать – ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем.

Не рассказывать о своих снах – сознание в этот день особенно уязвимо.

Не ссориться и не вступать в конфликты – они с большой вероятностью перерастут в крупный скандал.

Не вступать в брак – иначе он будет недолгим.

Не сажать деревьев – плодоносить они все равно не будут.

Не начинать новые дела – их успех сомнителен.

Не паниковать и не позволять суевериям испортить вам настроение.