В школах Харькова с 16 ноября возобновят занятия для учеников 5-11 классов. Решение вернутся к очной форме обучения было принято после решения Кабинета министров об отказе от адаптивного карантина и введении ограничения оранжевой зоны.

Подробности озвучила директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, указано на сайте ведомства.

«Согласно постановлению, принятому на заседании правительства 11 ноября, посещение учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, спортивного и специализированного художественного образования запрещается только в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем Covid-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного учреждения», — говорится в сообщении.

Отметим, со 2 ноября в Харькове ученики старших классов учились дистанционно, так как город находился в «красной» зоне карантинных ограничений.

Как мы уже рассказывали ранее, в ВОЗ уверены, закрывать школы во время пандемии коронавирусной инфекции — властям стран необходимо до последнего удерживать реализацию традиционного обучения.



А также, ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов назвал условия, при которых введут комендантский час из-за COVID-19.