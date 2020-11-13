Мэры украинских городов не имеют полномочий разрешать работать заведениям, деятельность которых запрещена ограничениями карантина выходного дня.

Такое жесткое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он напомнил главам ОГА о вступлении в силу изменений в постановление №641 об усилении противоэпидемических мероприятий на всей территории Украины, которым предусмотрено действие каждую субботу и воскресенье с 14 до 30 ноября карантина выходного дня.

Поэтому, указанные в списке заведения подлежат закрытию или не должны принимать посетителей в субботу и воскресенье.

«У городских глав нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Карантин выходного дня касается только определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных», – подчеркнул Шмыгаль.

Таким образом, он отреагировал на возмущение мэров некоторых городов, которые отказываются выполнять правила карантина выходного дня

Как мы уже рассказывали ранее, в Черкассах провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС и решили не вводить карантин выходного дня.

А глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий не исключает, что Украине придется объявлять локдаун.