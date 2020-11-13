Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что электронная система голосования Dominion удалила 2,7 миллиона голосов, которые отдали за него на выборах.

Соответствующее заявление он сделал у себя в Twitter. При этом администрация сети отметила сообщение республиканца, как оспариваемое: «Это утверждение о фальсификации выборов оспаривается».

«Отчет: Dominion удалила 2,7 миллиона голосов Трампа по всей стране. Анализ данных показывает, что 221 тысяча голосов в Пенсильвании перешли от президента Трампа к Байдену. 941 тысяча голосов Трампа удалены. Штаты, использующие систему голосования Dominion, передали 435 тысяч голосов от Трампа к Байдену», — указано в сообщении.Тот, кто бросил вызов Трампу. Десять фактов о Джо Байдена, который лидирует на выборах в США

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