В аварии на Окружной дороге в Киеве с участием автомобиля службы такси Uber погибли две женщины 41 и 60 лет.

По данным телеканала «Украина 24», 41-летнюю женщину звали Елена, ее опознали соседи. Работала неподалеку в одном из МАФов. У погибшей осталась 20-летняя дочь и 11-летний сын.

Напомним, 13 ноября около 8 часов утра таксист влетел в остановку общественного транспорта, перестраиваясь из крайнего левого ряда в правый. По словам очевидцев, скорость была высокая. Такси сначала протаранил иномарку, а потом снес людей на остановке.

«Я шел на остановку, чтобы поехать на работу, увидел здесь ДТП. Медработник кричала, что нужна помощь – подержать голову женщине, пока она ее перебинтовывала. Помог с этим, потом пытались вытащить мужчину из-под киоска. Но сказали, что этого не надо делать, потому что там серьезные травмы. После все отгородили, приехала полиция. Женщину забрали еще живой», – сказал свидетель.

Кроме того, издание сообщает, что один человек находится в 17-й городской больнице.

«Сегодня за несколько минут до 9 утра был госпитализирован потерпевший, 64 лет. Пострадавший в ДТП – пешеход. Предварительно нас уведомила скорая помощь, что будет массовое поступление, но поступил только один пациент – мужчина на инвалидном кресле, у него в анамнезе был инсульт», – рассказал завотделением политравмы Дмитрий Мясников.

По словам врача, пострадавшему нужна будет операция.

В полиции сообщили, что за рулем такси был мужчина 1997 года рождения. Водитель был трезв. Его уже задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Начато уголовное производство по части 3 статьи 286.

https://www.youtube.com/watch?v=Gn-qvy59Soo&feature=emb_logo

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