В одном из магазинов киевской сети «Эпицентр» заявили, что на выходных будет работать торговый зал и будет возможность выбирать покупки.
Так, сотрудница ТЦ заявила журналисту издания Pavlovsky News, что распоряжения о закрытии в субботу не поступало.
На вопрос журналиста, можно ли будет смотреть стройматериалы в торговом зале и покупать их.
«Да, конечно. У нас информации нет, что мы будем закрыты», – ответила сотрудница «Эпицентра».
Также в магазине установили терминал для онлайн-покупок на месте.
Как мы уже рассказывали ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов возмущен заявлением сети торговых центров «Эпицентр» о карантине выходного дня. Он призвал правительство отреагировать, а владельцев сети поехать с ним в реанимацию, чтобы своими глазами увидеть, что происходит.
А также, сеть торговых центров «Эпицентр» решила не закрывать свои магазины на карантин выходного дня. Они делали заявление о новом режиме своей работы.