Во Львове власти города объявили все субботы и воскресенья до 30 ноября рабочими днями. Таким образом, местные власти решили обойти решение Кабмина о введении карантина выходного дня.

Подробности рассказал мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в Facebook.

«Только что закончилось заседание исполкома. Приняли решение, что до 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин «выходного дня», у нас нет выходных. Люди имеют право на труд», — пишет мэр.

В документе указано, что все перечисленные субъекты хозяйствования обязаны неуклонно соблюдать противоэпидемические меры. В то же время, власти Львова все равно намерены обратиться к Кабмину с требованием отменить постановление о карантине выходного дня.

«Оставляю скан решения Исполнительного комитета. В случае, если завтра кто-то будет пытаться мешать вам работать, покажите им это решение и обращайтесь на горячую линию по телефону 1580. Наши юристы будут помогать защитить ваши права», — подытожил Садовый.

Как мы уже рассказывали ранее, в связи с введением карантина выходного дня в Украине, все кинотеатры будут работать по новым правилам.

Тем временем, в Чернигове местные власти направили обращение к Кабинету министров и к народным депутатам об отмене карантина выходного дня.