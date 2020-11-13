Боевики на Донбассе за 13 ноября четыре раза нарушили режим полного прекращения огня. Украинские защитники открыли ответный огонь для прекращения враждебной активности.
Подробности сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.
Пророссийские террористы в районе Каменки применили против подразделений ООС минометы 82-го калибра, а вблизи Водяного украинских военных обстреливали из гранатометов различных систем.
А в районе Марьинки украинские позиции попали под обстрел вражеского снайпера. Воинам ВСУ удалось прекратить активность снайпера, открыв огонь в ответ.
К счастью, в результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.
Как мы уже рассказывали ранее, на Донбассе 44 бойца ВСУ погибли вне поля боя за период с марта по октябрь 2020 года.
А глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что у него нет претензий к России и к ОРДЛО, несмотря на то, что накануне на Донбассе погибли украинские бойцы.